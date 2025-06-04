Erzurum\'da Hareket Halindeki Otobüs Alev Aldı

Otobüs bir anda alev aldı, yolcular panikle kaçtı

ERZURUM - Erzurum'da hareket halindeki araç bir anda alev aldı, yolcular panikle kendilerini dışarı attı.

Erzurum'un Aziziye ilçesinde sefer halindeki belediye otobüsü henüz sebebi bilinmeyen şekilde alev aldı. Aracı sarmaya başlayan alevler yolcuları da panikletti. Araçtan hızla uzaklaşan yolcuların korku dolu anları ve aracın alev alması yoldan geçen diğer sürücüler tarafından cep telefonları ile kaydedildi. Bu arada bazı sürücüler yangın tüpleri ile yardıma gelerek söndürme çalışmalarına katıldı.

Söz konusu araç yangınından yaralanan olmadı