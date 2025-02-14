Erzurum\'da Kaza: 2 Yaralı

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Erzurum'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ağaca çarptı. Kazada sürücü ile birlikte 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, dün gece yarısında Erzurum çevre yolunda meydana gelen trafik kazasında kar yağışı ile birlikte kayganlaşan zeminde sürücü M.S'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak refüjdeki ağaca çarptı. Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza sonrası 112 ekipleri araçtaki yaralılara müdahale etti. - ERZURUM