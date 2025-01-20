Erzurum'da Kaza: 6 Yaralı - Son Dakika
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Erzurum'da Kaza: 6 Yaralı

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Erzurum'da servis aracı ve otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Soruşturma başlatıldı.

20.01.2025 14:49
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Servis aracı ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

ERZURUM - Erzurum'da servis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, havalimanından yolcu transferi yapan Serhat K. idaresindeki 25 S 0307 plakalı minibüs ile Ömer Faruk Ç. yönetimindeki 25 AEG 600 plakalı otomobil kapalı spor salonu yakınlarındaki kavşakta dikkatsizlik sonucu kafa kafaya çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 6 yolcu yaralandı.

Yaralılardan M.O. M.O C.O. D.O.ve M.H Atatürk Üniversitesi Araştırma hastanesine ismi öğrenilemeyen bir yaralı ise 112 ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken kazayla ilgili olarak polis tarafından soruşturma başlatıldı.

Erzurum\'da Kaza: 6 Yaralı
Kaynak: İHA

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