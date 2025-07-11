Erzurum\'da Park Halindeki Araç Alev Aldı

Erzurum'da park halindeki araç bir anda alev topuna dönüştü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye uzun bir uğraş sonunda yangını söndürdü.

Erzurum'un Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi 214. Sokak'ta park halindeki araç bir anda alev aldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adeta alev topuna dönen araç yangını çevredeki vatandaşları da korkuttu. Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yapılan açıklamada, "Yanan özel halk otobüsü merkez itfaiye ekiplerimiz tarafından söndürüldü" denildi.

Polis yangınla ilgili inceleme ve soruşturma başlattı. - ERZURUM