Erzurum\'da Servis Aracı Devrildi, 6 Yaralı

Erzurum'da kontrolden çıkarak devrilen servis aracındaki 6 kişi yaralandı.

Kaza, Yakutiye ilçesi Kuzey Çevre Yolu'nda meydana geldi. Trafikte ilerleyen servis otobüsü henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak yan yattı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye aracı sevk edildi. Kazada yaralanan 6 kişi kent merkezindeki hastanelere sevk edildi.

Kaza nedeniyle kapanan yol aracın kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ERZURUM