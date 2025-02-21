Erzurum'da Sokak Satıcılarına Operasyon

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Erzurum'da sokak satıcılarına polis baskını

ERZURUM - Erzurum polisi, sokak satıcılarına yönelik yaptığı operasyonda zehir tacirlerine bir darbe daha vurdu.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince; Erzurum genelinde uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik sokak satıcısı olarak tabir edilen zehir tacirlerine operasyon yapıldı.

Operasyonlarda; 36,35 gram uyuşturucu madde, 7 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 adet hassas terazi,1 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet fişek ele geçirildi.

Adli mercilere sevk edilen Ö.F.G. isimli şahıs adi kontrol şartıyla serbest bırakıldı. A.İ. isimli şahıslar ise tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı, satışı ve nakli ile ilgili mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecektir" denildi.