Erzurum\'da Trafik Güvenliği Semineri

Erzurum Emniyet Müdürlüğü ekipleri trafik kazalarının önüne geçmek ve bu anlamda bilinçlendirme yapmak için bir dizi faaliyet yapıyor.

Çalışmalar kapsamında; Erzurum Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü personelleri tarafından Hüseyin Turgut Eğitim Merkezi Müdürlüğünde Ceza İnfaz Koruma Amir ve Memuru toplam 150 kişiye trafik güvenliğinin iyileştirilmesi ve güvenli motosiklet kullanımı konularında seminer verildi. - ERZURUM