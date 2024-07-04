Erzurum'da Trafik Kazalarında Yüzde 21 Artış - Son Dakika
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Erzurum'da Trafik Kazalarında Yüzde 21 Artış

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, kentte trafik kazalarında yaşanan yüzde 21'lik artışı açıkladı. Vali Çiftçi, vatandaşları trafik kurallarına uymaya davet ederek, düğün konvoylarının kurallara uyması gerektiğini söyledi. Ayrıca, yapılan denetimlerin arttığı ve cezaya dönüş oranının yükseldiği belirtildi.

04.07.2024 14:46
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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, kentte önceki yılın ilk 6 ayında bin 588, 2024 yılının ilk 6 ayında ise bin 917 trafik kazasının meydana geldiğini belirterek, "Yüzde 21'lik bir artış olduğunu görmekteyiz. Lütfen trafik kurallarına uyalım." dedi.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi başkanlığında "İl Asayiş ve Güvenlik Toplantısı" gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Binası Toplantı Salonu'nda basın mensuplarının da katıldığı toplantıda; Vali Çiftçi, trafik konusunda geçen senenin ilk ayı ile bu seneni altı ayını karşılaştırmalı olarak kamuoyu ile paylaştı. Vali Çiftçi, yaz ayları ile birlikte düğün sayılarında bir artış olduğunu ve düğün konvoylarının kurallara uyması gerektiğini söyledi.

"Trafik kazalarında artış var"

Verilen rakamların hem emniyet hem de jandarma bölgeleri, yani tüm ili kapsayan veriler olduğuna dikkat çeken Vali Çiftçi, "İlk olarak, ilimizde yıllara göre motorlu araç sayılarını ifade etmek istiyorum. 2022 yılında ilimizde 126 bin 561 motorlu araç, 2023 yılında ilimizde 133 bin 792 motorlu araç varken, 2024 yılı itibariyle bu sayı 134 bin 480'e ulaşmıştır. Trafik kazalarına göz attığımızda, ilimizde ölümlü, yaralanmalı ve maddi hasarlı; 2023 yılı ilk altı ayından toplam bin 588 trafik kazası, 2024 yılı ilk altı ayında toplam bin 917 trafik kazası meydana gelmiştir. Geçen seneye göre, bu sene trafik kazalarında yüzde 21'lik bir artış olduğunu görüyoruz. Bu sebeple vatandaşlarımızı daha temkinli olmaya davet ediyoruz" dedi.

"Denetimler yüzde 72 oranında arttı"

Yapılan denetimlere de değinen Vali Çiftçi, geçen senenin ilk altı ayında 344 bin 643 aracın denetlendiğini, bu sene Temmuz ayına kadar 593 bin 855 aracın denetlendiğini vurguladı. Denetim artış oranının yüzde 72 olduğunu ifade eden Vali Mustafa Çiftçi, şöyle konuştu:

"Denetimlerin cezaya dönüş oranı geçen sene yüzde 4,5 iken, bu sene yüzde 9,90'a çıktığını söyleyebilirim. Yani denetlenen araçların yüzde 10'una idari yaptırım uygulanmaktadır. Geçen sene ile bu sene Kurban Bayramı tatilindeki kaza sayısı ile denetim sayılarını ifade etmek istiyorum. Geçen sene Kurban Bayramı'nda ölümlü, yaralanmalı ve maddi hasarlı 104 kaza meydana gelmişken, bu sene Kurban Bayramı'nda 112 kaza meydana gelmiştir. Geçen sene Kurban Bayramı'nda kontrol edilen araç sayısı 23 bin 429 iken bu sene 46 bin 123 araç denetlenmiştir. Artış oranı yüzde 97'ye tekabül etmektedir. Burada memnuniyetle ifade edeceğim husus, geçen sene iki tane ölümlü trafik kazası meydana gelmişken, bu sene hiç ölümlü kazanın yaşanmamış olmasıdır."

"Düğün konvoyları tüm şeritleri kapatıyor"

Yaz ayı ile birlikte düğün sayılarında bir artış olduğunu, düğün konvoylarının kurallara uymasını isteyen Vali Çiftçi, "Buradan vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum. Bizim amacımız trafik kurallarına uyulmasını sağlamak, bu vesile ile ölümlü, yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazalarını en asgari seviyeye indirmektir. Lütfen bu konuda bizlere yardımcı olunuz. Yaz aylının gelmesiyle düğün sayılarında bir artış olduğunu gözlemliyoruz. Düğün konvoyu yaparken lütfen tüm şeritleri kapatmayınız. Başka araçlara da yol verecek şekilde konvoy oluşturunuz" dedi.

"Erzurum'da düzensiz göçmen büyük sorun değil"

Vali Çiftçi, kentteki düzensiz göçmenler hakkında yaptığı değerlendirmede ise, "İlimizde düzensiz göçmen sayısı oldukça az. Diğer illere bakınca fazla bir yekun teşkil etmiyorlar. Yabancıların karıştığı asayiş olaylarında düşük bir orana tekabül ediyorlar. Emniyetimiz, jandarmamız ve göç idaremiz bu konuyla ilgili etkili tedbirler alıyor. Suça karışanları tespit ettiklerinde bunlarla ilgili gereken anında yapılıyor. Yaptığımız güvenlik ve asayiş değerlendirmesinde ilimizde bir sorun görmüyoruz" ifadelerini kullandı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Erzurum'da Trafik Kazalarında Yüzde 21 Artış - Son Dakika

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