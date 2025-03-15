Erzurum'da 2 Mercedes kafa kafaya çarpıştı
ERZURUM - Erzurum'da meydana gelen trafik kazasında Mercedes marka ticari araç ile yine aynı marka otomobil kavşakta kafa kafaya çarpıştı.
Edinilen bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde Palandöken İlçesi Kayakyolu semtinde meydana gelen trafik kazasında 06 CFT 023 plakalı mercedes marka otomobil kavşakta Mercedes marka minibüse çarptıktan sonar kontrolden çıkarak orta refüje çıktı. Kaza sonrası otomobilin ön tarafı dağılırken minibüsün ön tarafında hasar oluştu. Sürücüler kazayı hafif şekilde atlatırken yıl kısa süreli trafiğe kapandı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Erzurum'da Trafik Kazası - Son Dakika
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