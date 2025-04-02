Viraja kontrolsüz giren otomobiller çarpıştı: 9 yaralı
ERZURUM - Erzurum'un Tekman ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Tekman-Gökoğlan kara yolu 5'nci kilometresinde meydana geldi. Erence Mahallesi yakınlarında viraja kontrolsüz giren iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada araçlardaki 9 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ilçe hastanesi ve şehir hastanesine sevk edildi. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Erzurum'da Trafik Kazası: 9 Yaralı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?