Erzurum'da trafikte yol verme kavgası kamerada - Son Dakika
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Erzurum'da trafikte yol verme kavgası kamerada

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Erzurum'un Palandöken ilçesinde yaşanan trafikte yol verme tartışması bir anda kavgaya dönüştü. Araçlardaki şahıslar kaza yerini savaş alanına çevirirken, polis ekipleri müdahale etti. Yaralanan şahıslar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

02.07.2024 12:22
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Trafikte "yol verme" kavgası kamerada

ERZURUM - Erzurum'da trafikte yol verme tartışmasıyla başlayan sözlü tartışma bir anda kavgaya dönüştü.

Erzurum'un Palandöken ilçesi Org. Eşref Bitlis bulvarında yol verme tartışmasıyla başlayan ve maddi hasarlı kazaya sebep olan gelişmeler bir anda kavgaya dönüştü. Araçlarda bulunan şahıslar bir anda kaza yerini adeta savaş alanına çevirdi.

Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya müdahale etti, kavgada yaralanan şahıslar ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Erzurum'da trafikte yol verme kavgası kamerada - Son Dakika

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