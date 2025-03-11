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Erzurum'da Uyuşturucu Operasyonu

Erzurum\'da Uyuşturucu Operasyonu

Narkotik köpeği Hera, araçta 14 kg metamfetamin buldu. İki kişi tutuklandı.

11.03.2025 17:20
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Erzurum'da bir aracın bagajında saklanan uyuşturucuyu narkotik köpeği Hera buldu.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerince şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapıldı. Narkotik köpeği Hera ile yapılan aramada aracın bagajında saklanan 14 kilo 50 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili A.E. (28) ve O.E. (26) isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Başka bir operasyonda da 1 kilo 166 gram metamfetamin maddesi, 3 bin 325 TL ve 300 dolar ele geçirildi. Adli mercilere sevk edilen H.T. (62) isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamada, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı, satışı ve nakli ile ilgili mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecektir" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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