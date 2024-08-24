Erzurum İl Emniyet Müdürü Faaliyetleri Paylaştı - Son Dakika
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Erzurum İl Emniyet Müdürü Faaliyetleri Paylaştı

Erzurum İl Emniyet Müdürü Faaliyetleri Paylaştı

Erzurum İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, 1 Ocak-31 Temmuz 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen faaliyetleri açıkladı. Yırtar, aranan şüphelilerin yakalanması, şahıs ve araç sorgulamaları, işyeri denetimleri ve uyuşturucu ele geçirme gibi birçok faaliyetin gerçekleştirildiğini belirtti.

24.08.2024 12:07
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Erzurum İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, 1 Ocak-31 Temmuz 2024 tarihleri arasında güvenlik birimleri tarafından icra edilen faaliyetleri paylaştı.

Yırtar, yılın ilk 7 ayında aranan bin 355 şüphelinin yakalandığını açıklayarak, "929 bin 375 şahıs sorgulandı, 153 bin 292 araç denetlendi, 5 bin 856 işyeri denetimi yapıldı, 4 bin 263 park ve bahçe ile 11 bin metruk binanın kontrolü yapıldı" dedi.

Faaliyetler esnasında 2 bin 200 bakaya yakalandığını belirten Yırtar, "Aynı dönemde bin 355 aranan şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Denetimlerde, eksiklikleri görülen 3 bin 853 araca cezai işlem uygulanmıştır. Faaliyetlerimizde 106 tabanca, 1814 fişek, 65 kurusıkı tabanca, 33 av tüfeği, 627 bıçak ve 96 kilo 777 gram uyuşturucu ele geçirilmiştir" diye konuştu.

Yırtar, suç ve suçlularla mücadelede kendilerine destek olan Erzurumlulara teşekkür etti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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