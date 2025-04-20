Esenler'de 4 Katlı Binada Yangın

Esenler'de 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı

İSTANBUL - İstanbul Esenler'de 4 katlı binanın çatısında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay, akşam saatlerinde İstanbul Esenler Turgut Reis Mahallesi 428. sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çatıdan yükselen alevleri gören sokak sakini vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken yaşanan yangın çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.