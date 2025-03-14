Esenler'de 8 Katlı Bina Çöktü

Esenler'de çöken 8 katlı bina bitişiğindeki 2 binaya zarar verdi: Binanın çökme anı kamerada

Çöken bina böyle görüntülendi

İSTANBUL - Esenler'de kentsel dönüşüm nedeniyle yıkımı yapılan 8 katlı bina çökerek bitişiğindeki 2 binaya zarar verdi. Binadaki vatandaşlar ekipler tarafından tahliye edilirken, çöken bina ise havadan görüntülendi. Öte yandan binanın çökme anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Esenler Turgutreis Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kentsel dönüşüm nedeniyle 8 katlı binada yıkım yapılırken, iş makinası ile kolon yanlış kesildi. Kolonun kesilmesinin ardından bina çöktü. Çökme esnasında bitişiğinde bulunan 5 ve 6 katlı binalarda hasar oluştu. Binaların duvarları yıkılırken, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ve zabıta ekipleri geldi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Olayda yaralanan olmazken, binalar tedbir amaçlı tahliye edildi. Binanın çökme anı cep telefonu kamerası yansıdı. Öte yandan, çöken bina havadan görüntülendi.