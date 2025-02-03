Esenler'de Araç Yangını

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Esenler'de araç alevlere teslim oldu

İSTANBUL - Esenler TEM Otoyolu'nda bir araç alevlere teslim oldu. Alev alev yanan otomobil hurda yığınına dönerken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre dün gece saatlerinde Esenler TEM otoyolu Atışalanı'nda bir otomobil bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. Araçtan yükselen alevler geceyi aydınlatırken, vatandaşlar o anları, "araba cayır cayır yandı" ifadeleriyle kayda aldı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen araç kullanılamaz hale geldi.