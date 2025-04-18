Esenler'de Baba Cinayeti: 11 Aydır Firari - Son Dakika
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Esenler'de Baba Cinayeti: 11 Aydır Firari

Esenler\'de Baba Cinayeti: 11 Aydır Firari

Nazım Cansız, oğlunu korurken A.H.C. tarafından vurularak öldürüldü. Fail 11 aydır yakalanamadı.

18.04.2025 13:10
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İstanbul'un Esenler ilçesinde geçtiğimiz yılın Mayıs ayında meydana gelen olayda, oğlunu darp eden şahıslar ile konuşmaya giden Nazım Cansız, suça sürüklenen çocuk A.H.C. tarafından silah ile ateş edilerek öldürülmüştü. Olaydan sonra kaçan 17 yaşındaki A.H.C.'nin 11 aydır yakalanamamasına ilişkin maktulün kardeşi Nadir Cansız açıklamalarda bulundu. Nadir Cansız, "Abim evinin önünde katledildi. Vuran şahıs 11 aydır firari. Hiçbir şekilde yakalanmıyor, biz tedirginiz, aynı semtte yaşıyoruz. Bu insanlar bizim adalet aramamızı istemiyorlar" dedi.

Esenler'de 4 Mayıs 2024 tarihinde meydana gelen olayda, Nazım Cansız, oğlu A.K.C.'yi darp eden 17 yaşındaki suça sürüklenen çocuklar A.H.C. ve E.A. ile konuşmak istedi. Evlerinin önüne gelen suça sürüklenen çocuklar ile oğlunu barıştırmak isteyen Nazım Cansız, A.H.C. tarafından silahla ateş edilmesi sonucu hayatını kaybetti. Olayın ardından E.A. yakalanırken, A.H.C. ise 11 aydır yakalanamadı.

A.H.C. ve E.A. hakkında tüm suçlar yönünden 'yaş küçüklüğü' maddesinden indirim uygulanarak 'kasten öldürme', kasten öldürmeye teşebbüs', 'silahla kasten yaralama', 'ruhsatsız silah taşıma veya bulundurma', 'mala zarar verme' ve 'hırsızlık' suçlarından toplamda 23 yıl 4 aydan 37 yıl 4 aya kadar hapis cezası istenen davanın görülmesine devam edildi.

Bakırköy 1. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmanın ardından açıklamalarda bulunan maktulün kardeşi Nadir Cansız, "Abim evinin önünde katledildi. Vuran şahıs 11 aydır firari. Hiçbir şekilde yakalanmıyor, biz tedirginiz, aynı semtte yaşıyoruz. Bu insanlar bizim adalet aramamızı istemiyorlar. Biz sosyal medya üzerinden sesimizi duyurmaya çalışırken, dün akşam sahte hesaplar açarak abimin eşine, çocuklarına ağza alınmayacak hakaretler paylaşan bir hesap açıldı. Hakaret ve videolar var. Bundan sonraki adımlarını merak ediyoruz. Biz tedirginiz, çocuklarımız var. Biz işinde gücünde olan insanlarız. Karşı tarafta nasıl insanlar olduğu aşikar. Acımız çok büyük mağduruz. 11 aydır yakalanamadı. Sesimizin duyulmasını istiyoruz. Çocuklarımız okula gidiyor bu insanların ne yapacağı belli değil" dedi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 4 Mayıs 2024 tarihinde Esenler'de meydana gelen olay anlatıldı. İddianamede suça sürüklenen çocuk (SSÇ) A.H.C.'nin müşteki A.K.C.'nin sosyal medya hesabından gördüğü Didem isimli arkadaşından hoşlandığı, Didem'in numarasını bularak mesajlar atmaya başladığı ve kabul etmemesine rağmen ısrarla arkadaşlık teklifinde bulunduğu ifade edildi. İddianamede 3 Mart 2024 tarihinde suça sürüklenen çocuklar E.A. ve A.H.C.'nin müşteki A.K.C.'nin evine Didem'i tanıması nedeniyle gittiği, müştekinin kapıyı açar açmaz A.H.C. tarafından darp edilmeye başlandığı da iddianamede belirtildi. A.K.C.'nin babası Nazım Cansız'ın yanına kaçtığı iddianamede aktarıldı. Baba Nazım ve oğlunun eve döndüklerinde suça sürüklenen çocukları bulamadıkları, polisi aradıkları ancak polislerin gelmediği iddianamede ifade edildi. Konuşmak için suça sürüklenen çocukların attığı konuma giden baba Nazım ve oğlunun gönderilen konuma kimsenin gelmemesi üzerine evlerine doğru ilerlemeye başladığı iddianamede kaydedildi. Suça sürüklenen çocukların, maktul baba ve müşteki oğlunun evinin önünde bekler halde olduğu, burada suça sürüklenen çocuk A.H.C.'nin müşteki A.K.C.'ye ateş etmeye başladığı, suça sürüklenen çocuk E.A.'nın da silahını çıkardığı belirtildi. Baba Nazım Cansız'ın oğlunu korumak için önüne geçtiği ve A.H.C. tarafından ateş edilmesi sonucu hayatını kaybettiği iddianamede aktarıldı. Olay yerinden kaçan suça sürüklenen çocuk E.A.'nın birkaç saat sonra yakalandığı belirtilen iddianamede A.H.C.'nin ise halen yakalanamadığı kaydedildi. Suça sürüklenen çocuklar A.H.C. ve E.A. hakkında tüm suçlar yönünden 'yaş küçüklüğü' maddesinden indirim uygulanarak 'kasten öldürme', kasten öldürmeye teşebbüs', 'silahla kasten yaralama', ruhsatsız silah taşıma veya bulundurma', 'mala zarar verme' ve 'hırsızlık' suçlarından toplamda 23 yıl 4 aydan 37 yıl 4 aya kadar hapis cezası istendi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Esenler'de Baba Cinayeti: 11 Aydır Firari - Son Dakika

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