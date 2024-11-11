Esenler'de Feci Otobüs Kazası - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Esenler'de Feci Otobüs Kazası

Esenler'de otobüs kazasında 2 ölü, 18 yaralı. Yol trafiğe açıldı.

11.11.2024 00:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenlerde yaşanan feci kazanın ardından yol tekrardan trafiğe açıldı

İSTANBUL - Esenler'de hal kavşağı mevkiinde yaşanan otobüs kazasında hayatını kaybeden vatandaşların cansız bedenleri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otobüs ise çekilerek yol tekrardan trafiğe açıldı.

Sabah 06.00 sıralarında Esenler hal kavşağı mevkiinde yaşanan otobüs kazasında 2 yolcu hayatını kaybederken, 1'i ağır olmak üzere 18 vatandaş da yaralandı. Kazanın ardından yol trafiğe kapanırken, çekici yardımıyla otobüsün kaldırılması sonrasında açıldı. Olayda hayatını kaybeden 2 vatandaşın cansız bedenleri ise Adli

Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Esenler, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Esenler'de Feci Otobüs Kazası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:32 Üniversiteli genç kız, kaldığı yurdun bahçesinde ölü olarak bulundu Üniversiteli genç kız, kaldığı yurdun bahçesinde ölü olarak bulundu
22:16 Trump göreve başlamadan Biden’a talimatı iletti: Hizbullah’la ateşkeste ilerleme sağlanmalı Trump göreve başlamadan Biden'a talimatı iletti: Hizbullah'la ateşkeste ilerleme sağlanmalı
21:47 Atatürk’ün fotoğrafını gören Erdoğan, hemen Murat Bardakçı’ya döndü: Hala konuşuyorlar ya Atatürk'ün fotoğrafını gören Erdoğan, hemen Murat Bardakçı'ya döndü: Hala konuşuyorlar ya!
20:47 Narin’in babası açık açık katili söyledi: Mahkemede o hariç herkes ağladı Narin'in babası açık açık katili söyledi: Mahkemede o hariç herkes ağladı
19:01 Erdoğan’dan Kabine sonrası ’’kayyum’’ mesajı: Türkiye’nin geleceğinde terör destekli siyasete yer yok Erdoğan'dan Kabine sonrası ''kayyum'' mesajı: Türkiye'nin geleceğinde terör destekli siyasete yer yok
11:32 Jose Mourinho’nun Nusret ile çektiği videoya herkes aynı yorumu yapıyor Jose Mourinho'nun Nusret ile çektiği videoya herkes aynı yorumu yapıyor
11:22 Yargıtay Başkanı Sayın Ömer Kerkez’den 10 Kasım mesajı Yargıtay Başkanı Sayın Ömer Kerkez'den 10 Kasım mesajı
11:02 Son seçim anketinde CHP ile AK Parti arasındaki fark 5 puana kadar çıktı Son seçim anketinde CHP ile AK Parti arasındaki fark 5 puana kadar çıktı
10:50 Tarkan’dan duygulandıran 10 Kasım mesajı Tarkan'dan duygulandıran 10 Kasım mesajı
10:47 Doğu Akdeniz’de fırtına uyarısı Doğu Akdeniz'de fırtına uyarısı
10:46 Galatasaray’dan Icardi’ye büyük jest Galatasaray'dan Icardi'ye büyük jest
10:40 Süper Lig devleri Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve minnetle andı Süper Lig devleri Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle andı
10:37 Gelibolu Belediyesi’nin 10 Kasım için astığı Atatürk posteri ilçeyi karıştırdı Gelibolu Belediyesi'nin 10 Kasım için astığı Atatürk posteri ilçeyi karıştırdı
09:57 Wanda Nara’nın yeni sevgilisi Galatasaray taraftarının sinir uçlarıyla oynuyor: En büyük Fenerbahçe Wanda Nara'nın yeni sevgilisi Galatasaray taraftarının sinir uçlarıyla oynuyor: En büyük Fenerbahçe
09:52 Esenyurt’a kayyum atanan Can Aksoy, 10 Kasım töreninde protesto edildi Esenyurt'a kayyum atanan Can Aksoy, 10 Kasım töreninde protesto edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2024 01:38:03. #1.13#
SON DAKİKA: Esenler'de Feci Otobüs Kazası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.