Esenyurt'ta 5 katlı binada yangın çıktı: Mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları sürüyor
İSTANBUL - Esenyurt'ta 5 katlı binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangına ekipler müdahale ederken binada mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışmalar sürüyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Esenyurt'ta 5 katlı binada yangın çıktı: Mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları sürüyor - Son Dakika
Tekirdağ'da jandarma ekipleri, bir adreste yaptıkları aramada evin gizli bölmesinde iklimlendirme yöntemiyle yetiştirilen kenevir ile karşılaştı. Yapılan operasyonda 2 kök kenevir bitkisi, esrar ve silahlar ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Başakşehir'de, boşanma kararı aldığı eşi tarafından sokak ortasında bıçaklanan 24 yaşındaki Dilem Gül Karlı yoğun bakımda tedavi görüyor. Şüpheli Ferhat Karlı, eşinin başında ölmesini beklediği sırada gözaltına alındı. Ferhat Karlı'nın, geçtiğimiz ay Pendik'te boşandığı eşini bıçaklayarak öldüren Ümit Karlı'nın amcasının oğlu olduğu belirtildi. Olayın ardından tutuklanan Ferhat Karlı, eşinin kendisini aldattığını iddia etti.
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, dolandırıcılık suçundan aranan bir hükümlü yakalandı. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ö., Yerköy ilçesinde gözaltına alındı. Hükümlü, jandarma tarafından yapılan işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen kazada, hafif ticari araç kırmızı ışıkta bekleyen kamyona arkadan çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı ve olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Jandarma ekipleri, uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca bulunduran şüphelilere yönelik operasyonlar düzenledi. Muratlı'nın Yeşilsırt Mahallesi'nde bir kişinin üzerinde uyuşturucu madde ve sentetik haplar ele geçirilirken, Aşağısevindikli Mahallesi'nde ise bir şahsın üzerinde ruhsatsız tabanca bulundu. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde ileri tarihli EFT işlemi yaparak vatandaşlardan koyun satın alan dolandırıcılar, satın alma işlemi bitince EFT'yi iptal ederek kayıplara karıştı. Jandarma ekipleri, dolandırıcıları yakaladı.
Erzincan'da yapılan çalışmalarda, K.E. ve M.D. isimli şüpheli şahısların araç ve ikametlerinde yapılan aramada toplam 285 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. M.D. isimli şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, K.E. hakkında işlemler devam etmektedir.
Konya'da iş yerlerinin bulunduğu sokak üzerinde araçlarıyla seyir halinde olan 2 komşunun karıştığı maddi hasarlı trafik kazasının ardından çıkan kavgada 1 kişi yaralandı. Kavga sırasında elinden yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Kapaklı'da sahibinin bahçesinden çalınan 55 günlük Hera isimli köpek, polis ekipleri tarafından aranıyor. Köpeğin çalındığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Köpeğin sahibi, Hera'nın kendilerine geri teslim edilmesini istiyor.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yapılan asayiş uygulamasında, üzerinde sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatı bulunan bir zanlı yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda, zanlı hakkında yasal işlem başlatıldı.
Sultangazi'de hakim ve savcıları taşıyan servis minibüsü, kontrolsüz şerit değiştiren otomobille çarpıştı. Kazada minibüste bulunan hakim ve savcılardan iki kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza nedeniyle tünelde trafik yoğunluğu oluştu.
Sizin düşünceleriniz neler ?