Esenyurt'ta aracına girmeye çalışan hırsızı komşuları ile birlikte dövdü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Esenyurt'ta aracına girmeye çalışan hırsızı komşuları ile birlikte dövdü

Esenyurt'ta evinin önünde park halindeki aracına giren bir hırsız, araç sahibi ve komşuları tarafından darp edildi. Olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

02.07.2024 22:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt'ta aracına girmeye çalışan hırsızı komşuları ile birlikte dövdü

İSTANBUL - Esenyurt'ta evinin önünde park halindeki aracına kimliği belirsiz bir şahsın girdiğini gören araç sahibi, komşuları ile sokağa çıkarak şahsı darp etti. Şüpheli şahıs, olay yerinden koşarak kaçarken o anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Talatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz bir şahıs, sokak üzerinde park halindeki araca girmeye çalıştı. O sırada evinden durumu fark eden araç sahibi, komşularına haber vererek sokağa çıktı. Mahalleli aracın içine giren hırsızı, araçtan indirerek sokak ortasında dövmeye başladı. Bir süre sonra şahıs, olay yerinden koşarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine sokağa gelen polis ekipleri konu ile ilgili çalışma yaptı. Yaşanan o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Kaynak: İHA

Cep Telefonu, Esenyurt, Olay, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta aracına girmeye çalışan hırsızı komşuları ile birlikte dövdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:31 Çeyrek finale kalırsak oynayamayacaklar Milli futbolcularımızdan kötü haber Çeyrek finale kalırsak oynayamayacaklar! Milli futbolcularımızdan kötü haber
22:03 Dakika 1 gol 1 Türkiye, Avusturya karşısında 1-0 öne geçti Dakika 1 gol 1! Türkiye, Avusturya karşısında 1-0 öne geçti
20:59 Sürprize izin vermediler A Milli Takımımız, çeyrek finale kalırsa Hollanda ile karşılaşacak Sürprize izin vermediler! A Milli Takımımız, çeyrek finale kalırsa Hollanda ile karşılaşacak
20:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçime kapıları kapattı: Herkes planını buna göre yapsın Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçime kapıları kapattı: Herkes planını buna göre yapsın
19:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamu düzeni kırmızı çizgimizdir, bunun aşılmasına eyvallah demeyeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamu düzeni kırmızı çizgimizdir, bunun aşılmasına eyvallah demeyeceğiz
20:51 Paylaşılan video başını yaktı Gazeteci Batuhan Çolak gözaltına alındı Paylaşılan video başını yaktı! Gazeteci Batuhan Çolak gözaltına alındı
20:49 Kayseri’deki provokatörleri kamyonla taşıyan şahıs suç makinesi çıktı Kayseri'deki provokatörleri kamyonla taşıyan şahıs suç makinesi çıktı
20:13 Ankara’da bir baba, rehin aldığı çocuklarını öldürüp intihar etti Ankara'da bir baba, rehin aldığı çocuklarını öldürüp intihar etti
20:12 Neye uğradığını şaşırdı Almanya’da TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’ye sert tepki Neye uğradığını şaşırdı! Almanya'da TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye sert tepki
19:04 Araplardan Türkiye karşıtı çirkin boykot paylaşımları Araplardan Türkiye karşıtı çirkin boykot paylaşımları
18:57 Maça saatler kala satır satır yazdılar Avusturya’nın Milli Takım’a karşı hazırladığı plan ortaya çıktı Maça saatler kala satır satır yazdılar! Avusturya'nın Milli Takım'a karşı hazırladığı plan ortaya çıktı
18:47 Eski AK Partili belediye başkanı Ahmet Naci Aytemiz silahlı çatışmada hayatını kaybetti Eski AK Partili belediye başkanı Ahmet Naci Aytemiz silahlı çatışmada hayatını kaybetti
18:08 Banka çalışanı ve nişanlısından 37 milyon liralık vurgun İkisi de cezaevini boyladı Banka çalışanı ve nişanlısından 37 milyon liralık vurgun! İkisi de cezaevini boyladı
17:26 Sinan Ateş cinayeti davasında ikinci celse Duruşmada telefonunun şifresini vermedi, bir de mahkeme başkanına şart koştu Sinan Ateş cinayeti davasında ikinci celse! Duruşmada telefonunun şifresini vermedi, bir de mahkeme başkanına şart koştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2024 23:07:41. #1.11#
SON DAKİKA: Esenyurt'ta aracına girmeye çalışan hırsızı komşuları ile birlikte dövdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement