Esenyurt'ta Fly Butik Rezidans'ta şiddet olayı

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Esenyurt'ta bir çetenin çöktüğü, 230 dairenin 800 kişiye satıldığı Fly Butik Rezidansta sular durulmadı. Bir site yöneticisinin yabancı uyruklu site sakinlerine uyguladığı şiddet kameralara yansıdı. Site Yönetim Kurulu Başkanı Metin Uçar, yaşanan olaylarla ilgili savcılığa şikayette bulundu.

Esenyurt'ta bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde bulunan 212 daire ve 15 dükkandan oluşan Fly Butik Rezidans isimli site, geçtiğimiz yıl bir suç örgütünün çökmesiyle gündeme gelmişti. 212 daireli sitede 850 kişiye daire satan suç örgütüne yönelik polis operasyonu düzenlemiş ve 26 kişi tutuklanmıştı.

Operasyondan sonrası site yönetimi Uçarlar Yapı'ya teslim edilse de sular bir türlü durulmadı. İddialara göre yeni oluşan yönetimde yer alan Vedat Oral, yanına bir başka yöneticiyi de alarak yabancı uyruklu site sakinlerini tehdit etti ve şiddet uyguladı. O anlar cep telefonu kameralarına da yansıdı. Site yönetiminin 35 bin liralık borcu nedeniyle elektriğini kestiği bir başka şahıs Ahmet Turgut ise, elektrik odasını kurşunlayarak kaçak elektrik çekti.

Site yönetimi başkanı Metin Uçar tüm bu yaşananlarla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu.

"Sitemize silahlı bir çete çöktü"

Kendi yaptığı siteye yıllarca silahlı çete nedeniyle giremediğini söyleyen Metin Uçar, "Projeye yaklaşık 22 milyon dolar para harcadık. Ancak daha sonra bir takım talihsiz olaylar yaşandı. Sitemize bir silahlı çete çöktü. Yaklaşık 850 - 900 tane sahte satış yaptılar. Bunun neticesinde binamızı sahte satış yapılan kişilerle doldurdular. Bunun sonucu maalesef olmayan 850 daire, sahte evraklarla, yetkisi olmayan kişiler tarafından insanları dolandırmak suretiyle satıldı. Bu silahlı örgüt bizi yıllarca binamıza sokmadı. 4 operasyon oldu ve sonucunda birçok şüpheli tutuklandı" ifadelerini kullandı.

Site yönetimini devraldıktan sonra yeni bir yönetim oluşturduklarını söyleyen Uçar, "Yeni yönetimi kurduktan sonra elimizde yaklaşık 160 tane işgalci ile karşı karşıya kaldık. Bunlar çete tarafından korkutulmuş, bize karşı kışkırtılmış insanlar. Burada hep bir soğuk savaş devam ediyor. Maalesef buraya geldikten sonra en güvendiğimiz, şoförümüz, yönetim kurulu üyemiz, başkanvekilimiz bu sisli havadan etkilenerek kendilerine illegal bir yöntem seçerek bir nevi çete içinde çete oluşturdular. Bunları tespit ettikten sonra kendilerini gönderdim. Onlar gittiler çete ile iş birliği içinde oldular. Çetenin destek verdiği kişilerle bize bir takım şeyler yapmaya çalıştılar" diye konuştu.

Yaşanan kurşunlama ve darp olayları nedeniyle şikayetçi olduklarını söyleyen Uçar, "Ahmet Turgut denilen şahıs çete tarafından sahte evraklarla burada oturtulmuş. 4 tane daireyi işgal eden bir insan. Ne yaptığı belli değil. Bununla ilgili birçok tutanak şikayeti de yaptık. Bu şahsın yaklaşık 35 bin lira elektrik borcu vardı. Biz de şantiye elektriği olduğu için yönetim kurulunun aldığı kararla enerji kesintisine gittik. Bu şahıs tabancası ile elemanımızı etkisiz hale getiriyor. Camları çerçeveleri indiriyor. Elektrik odasına gidiyor. Kapıya 5 kez ateş ediyor. Duvarı yıkıyor ve elektriğini açıyor. İllegal işlerinden dolayı görevine son verdiğimiz Vedat Oral isimli bir şahıs da yabancı uyruklu site sakinlerini darp ediyor. Bunlarla alakalı şikayet dilekçelerimiz mevcut" şeklinde konuştu. - İSTANBUL