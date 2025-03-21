Esenyurt'ta Site Yönetimi Gerilimi

Esenyurt'ta lüks bir sitede yönetim değişikliğinin ardından sular durulmadı. Seçimlerin ardından eski yönetimin seçimleri kabul etmediği iddia edilirken, kimseye haber verilmeden yapılan toplantıya katılmak isteyen yönetici ve kat malikleri darp edilmişti. Dün ise eski yönetim üyelerinin insanları darp ettiği öne sürüldü.

Geçtiğimiz günlerde Esenyurt Yeşilkent Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı'nda bir sitede yapılan seçimler neticesinde yönetim değişmiş, eski yönetim ise durumu kabul etmemişti. Eski yönetimde bulunan şahısların siteden illegal şekilde kazanç elde ettiği ve bu nedenle yönetimi bırakmadığı iddia edilirken, kat maliklerine haber verilmeden gizli bir toplantı düzenlenmiş ve oraya katılmak isteyen yeni yönetici ve yanındakiler darp edilmişti. Dün ise eski yönetimin üyeleri ve para ile kiraladıkları iddia edilen bir grup siteyi basarak yönetici ve eşini darp etti. Yaşanan o anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL