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Eşine şiddet gösteren kocanın darp edilmesiyle ilgili bir kişi tutuklandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde boşanma aşamasındaki eşine şiddet gösterdiği iddiasıyla bir kişinin darp edilmesine ilişkin, F.Ç. isimli şahıs tutuklandı.

İddiaya göre, İzmit ilçesi Şirintepe'de yaşayan R.A., eşi B.K.'dan şiddet görünce boşanma davası açtı. Boşanamayan ve eşinden şiddet görmeye devam eden kadının durumu duyan F.Ç., O.A.,B.A. ve E.Y. isimli 4 genç, eşini döven B.K'yı Şirintepe Viyadük altına götürerek feci şekilde darp etti. Ayrıca gençler o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti. Darp videosu üzerine harekete geçen Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına aldı. İfadeleri alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili F.Ç. tutuklanırken, 3 şahıs adli kontrolle serbest kaldı.