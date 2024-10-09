Eşinin Mezarına Zarar Verildi! - Son Dakika
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Eşinin Mezarına Zarar Verildi!

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Denizli'de bir kadın, evlilik tekliflerini reddettiği kişilerin eşi Mevlüt'ün mezarına zarar verdiğini düşünüyor.

09.10.2024 10:51
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Evlilik tekliflerini reddeden kadından ilginç iddia: "Görücüler kocamın mezarına zarar verdi"

DENİZLİ - Denizli'de yaşayan 53 yaşındaki kadın, her gün kabrini ziyaret ettiği eşinin mezarına gidince hayatının şokunu yaşadı. Hayatını kaybeden eşinin mezar mermerlerine zarar verildiğini gören kadın, evlilik teklifini ret ettiği kimselerin yapmış olabileceğinden şüpheleniyor.

Denizli'de yaşayan Cennet Şanlıtürk'ün (53), eşi Mevlüt Şanlıtürk 2022 yılında kalp rahatsızlığı nedeniyle yaşamını yitirdi. Eşinin hayatını kaybetmesinin ardından mezarını düzenli ziyaret eden kadın son ziyaretinde neye uğradığını şaşırdı. Eşinin kabrini ziyaret eden Cennet Şanlıtürk, mezar mermerlerinin kırılarak zarar verildiğini gördü. Durumu önce mezarlık görevlilerine ardından polis ekiplerine bildiren Şanlıtürk, bunu yapan ve ya yapanların bulunması için şikayette bulundu.

"Evlilik tekliflerini ret ettiğim biri yapmış olabilir"

Son olarak eşinin kabrine geçtiğimiz hafta Perşembe günü geldiğini belirten Cennet Şanlıtürk, düğün sebebiyle Tavas ilçesine gittiğini söyledi. Hafta başı tekrar eşinin mezarını ziyaret ettiği sırada acı durumla karşılaştığını ifade eden Cennet Şanlıtürk, "Pazartesi günü tekrar geldiğimde eşimin mezarını bu halde gördüm. İnsan olan biri bunu yapamaz. Bunu yapan kesinlikle insan değil. Adaletin yerini bulmasını istiyorum, bunu yapanın bulunmasını istiyorum. Mezara bu yapılır mı? Dünden beri yanıyorum, bağırıyorum. Bunu yapanı bulun, cezasını verin. Kimseyi suçlamak istemiyorum. Benimle evlenmek için istemeye gelenler oluyor. Onları ret ediyorum. Onlar yapabilir mi bilmiyorum. Evlilik tekliflerini kabul etmediğim için olabileceğini düşünüyorum. Kimsenin günahını da almak istemiyorum. Bugün mezara bunu yapan yarın bana da bir şey yapabilir. Yapsın, benim kaybedecek, korkacak bir şeyim yok. Bunu yapan kimse benim karşıma çıksın, ne yapacaksa bana yapsın" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eşinin Mezarına Zarar Verildi! - Son Dakika

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