Eşiyle tartışınca annesinin evine sığındı: Annesinin evinde yanlışlıkla vuruldu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Eşiyle tartışınca annesinin evine sığındı: Annesinin evinde yanlışlıkla vuruldu

Bolu'da eşiyle tartışan ve annesinin evine sığınan kadın, damadı vurmak isteyen dayısının tüfeğinden çıkan kurşunlarla yaralandı. Olay, saat 19.00 sıralarında Kültür Mahallesi Doktor Tevfik Atay sokakta meydana geldi. Yaralı Sevgi Ş. ilk müdahalesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

06.03.2024 21:21  Güncelleme: 21:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eşiyle tartışınca annesinin evine sığındı: Annesinin evinde yanlışlıkla vuruldu

- Damadı vurmak isterken yanlışlıkla yeğenini vurdu

BOLU - Bolu'da eşiyle tartışan ve annesinin evine sığınan kadın, damadı vurmak isteyen dayısının tüfeğinden çıkan kurşunlarla yaralandı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Kültür Mahallesi Doktor Tevfik Atay sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşi Selim Ş. ile tartışan Sevgi Ş. yan apartmanda yaşayan annesinin yanına gitti. Eşinin arkasından kayınvalidesinin evine giden Selim Ş. ile Sevgi Ş.'nin tartışması devam etti. Sevgi Ş'nin dayısı Mehmet Ali G. de tartışmaya dahil oldu. Mehmet Ali G. ile Selim Ş. arasında tartışmanın alevlenmesiyle, Mehmet Ali G., evde bulunan tüfeğini çıkardı. Dayı Mehmet Ali G., tüfekle Selim Ş.'ye ateş etti. Dayının silahından çıkan mermiler yeğeni Sevgi Ş.'ye isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı Sevgi Ş. ilk müdahalesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Bolu, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eşiyle tartışınca annesinin evine sığındı: Annesinin evinde yanlışlıkla vuruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Kırklareli'de Uyuşturucu Operasyonunda 46 Şüpheli Gözaltına Alındı
    21:28 Kırklareli'de Uyuşturucu Operasyonunda 46 Şüpheli Gözaltına Alındı

    Kırklareli'nde polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 46 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda yapılan aramalarda tabanca, mermi, metamfetamin, kenevir tohumu, sentetik ecza ve uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

  • Bolu'da aile içi tartışmada kadın tüfekle yaralandı
    21:15 Bolu'da aile içi tartışmada kadın tüfekle yaralandı

    Bolu'da bir aile içi tartışma sonucunda kadın tüfekle yaralandı. Tartışmanın ardından kadının dayısı, yeğenini korumak için ateş etti ancak mermi kadına isabet etti. Yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı ve tedavisi devam ediyor. Olayın ardından koca polise teslim oldu, dayının yakalanması için çalışmalar başlatıldı.

  • Mudurnu'da Otomobil Şarampole Yuvarlandı: Sürücü Yaralandı
    21:14 Mudurnu'da Otomobil Şarampole Yuvarlandı: Sürücü Yaralandı

    Bolu'nun Mudurnu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil şarampole yuvarlandı ve sürücü yaralandı. Kazanın ardından sürücü, hastaneye kaldırıldı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

  • Kayseri'de Pompalı Tüfekle Vurulan Genç Yaşamını Yitirdi
    20:47 Kayseri'de Pompalı Tüfekle Vurulan Genç Yaşamını Yitirdi

    Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir parkta oturan 16 yaşındaki genç, ismi henüz belirlenemeyen bir zanlı tarafından pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için polis çalışma başlattı. İddialara göre, olayın sebebi kız meselesi yüzünden çıkan husumet.

  • Bolu'da Tartışma Sonucu Yaralanan Kadın
    20:46 Bolu'da Tartışma Sonucu Yaralanan Kadın

    Bolu'da eşiyle tartışan ve annesinin evine sığınan kadın, damadı vurmak isteyen dayısının tüfeğinden çıkan kurşunlarla yaralandı. Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

  • Karabük'te inşaat malzemeleri çalan zanlı tutuklandı
    20:43 Karabük'te inşaat malzemeleri çalan zanlı tutuklandı

    Karabük'te faaliyet gösteren bir inşaat firmasına ait malzemelerin çalındığı ihbarı üzerine yapılan çalışmalar sonucunda, malzemeleri çalan ve sattığı tespit edilen zanlı tutuklandı. Zanlının 26 suç kaydı bulunmaktadır.

  • Kayseri'de parkta tartışma sonucu bir kişi pompalı tüfekle öldürüldü
    20:12 Kayseri'de parkta tartışma sonucu bir kişi pompalı tüfekle öldürüldü

    Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kişi, parkta tartıştığı kişi tarafından pompalı tüfekle ensesinden vurularak öldürüldü. Olayın ardından polis ekipleri şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.


20:52 CHP’nin Esenyurt adayı Ahmet Özer: Kent uzlaşısının adayı olarak ortaya çıktım, DEM Parti bu ülkenin barışı için teminattır CHP'nin Esenyurt adayı Ahmet Özer: Kent uzlaşısının adayı olarak ortaya çıktım, DEM Parti bu ülkenin barışı için teminattır
20:43 CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal, “Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi’nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak“ ifadelerini kullandı. CHP lideri Özel ise “Sürçü lisan yaşandı“ diyerek bir düzeltme yaptı. CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal, "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak" ifadelerini kullandı. CHP lideri Özel ise "Sürçü lisan yaşandı" diyerek bir düzeltme yaptı.
20:29 Limak Holding önünde İsrail protestosu Slogan atan gruba polis müdahale etti Limak Holding önünde İsrail protestosu! Slogan atan gruba polis müdahale etti
20:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan emeklilerle ilgili yeni mesaj: Adım atmayı sürdüreceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilerle ilgili yeni mesaj: Adım atmayı sürdüreceğiz
18:49 Yazar Eylem Tok ve ölümlü kazaya karışan oğlunun neden Mısır’a kaçtığı ortaya çıktı Yazar Eylem Tok ve ölümlü kazaya karışan oğlunun neden Mısır'a kaçtığı ortaya çıktı
20:25 Kerem Aktürkoğlu’nun yolunu kesen trafik magandaları suç makinesi çıktı Kerem Aktürkoğlu'nun yolunu kesen trafik magandaları suç makinesi çıktı
20:15 Trump’ın rakibi Nikki Haley başkanlık yarışından çekildi Trump'ın rakibi Nikki Haley başkanlık yarışından çekildi
19:52 “Kentsel dönüşüm bizim işimiz“ diyen Başkan Yazıcı’nın 10 yıllık karnesi göz kamaştırıyor "Kentsel dönüşüm bizim işimiz" diyen Başkan Yazıcı'nın 10 yıllık karnesi göz kamaştırıyor
19:45 Herkes Arda Güler zannediyor Yorumları görmeniz lazım Herkes Arda Güler zannediyor! Yorumları görmeniz lazım
19:22 “Dilber evin barkın yok mu“ şarkısına 1 milyon TL’lik teklif "Dilber evin barkın yok mu?" şarkısına 1 milyon TL'lik teklif
19:15 Muş’ta durdurulan otobüste, bir yolcunun ayağındaki alçıdan çıkanlar polisi bile şaşırttı Muş'ta durdurulan otobüste, bir yolcunun ayağındaki alçıdan çıkanlar polisi bile şaşırttı
17:52 Komünist Başkan Kadıköy’ü alabilecek mi İlk anket sonuçları geldi Komünist Başkan Kadıköy'ü alabilecek mi? İlk anket sonuçları geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2024 21:29:31. #1.12#
SON DAKİKA: Eşiyle tartışınca annesinin evine sığındı: Annesinin evinde yanlışlıkla vuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement