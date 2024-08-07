Eski bakanın oğlu anneannesini öldürdü - Son Dakika
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Eski bakanın oğlu anneannesini öldürdü

Rehin aldığı anneannesini silahla vurarak öldüren Eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener'in cezai ehliyetinin olup olmadığının tespiti için Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'ne sevk edilirken hakkında adli kontrol ve yurt dışı yasağı uygulandı.

07.08.2024 11:41
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Rehin aldığı anneannesini silahla vurarak öldüren Eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener'in cezai ehliyetinin olup olmadığının tespiti için Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'ne sevk edilirken hakkında adli kontrol ve yurt dışı yasağı uygulandı.

31 Temmuz akşam saatlerinde anneannesi Leyla Çetiner'i aralarında çıkan tartışma sonrası silahla rehin aldıktan sonra öldüren Bedirhan Şener, gözaltına alınmasının ardından sabah saatlerinde adliyeye getirilmişti. Şener hakkında, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol ve yurt dışı yasağı uygulandı. Akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen ve adli tıp doktoru muayenesinden geçen Bedirhan Şener'in, Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'ne sevk edilerek, gözetim altına alınmasına karar verildi. Şener hakkındaki gözetim süresinin uzatılıp uzatılmayacağına raporun hazırlanmasının ardından karar verilecek. Bedirhan Şener'in ev aramasında çok sayıda psikiyatri ilacı bulunduğu, olayla ilgili cinayet davasının açılacağı, rahatsızlığının tedavi edilebilir düzeyde olması halinde hakkındaki hükmün tutuklamaya çevrilerek cezaevine gönderileceği bilgisine ulaşılmıştı.

Sosyal medya hesabından da açıklama yapan eski bakan Şener şu ifadeleri kullanmıştı: "Sağlık durumu iyi olmadığından ve telefonlarımıza cevap vermediğinden hayatından endişe duyarak dün akşam eşim Berrin ve annesiyle oğlum Bedirhan'ın evine gittik. Ben arabayı park etmekle meşgulken eşim ve annesi oğlumun dairesine çıkmışlar, zile basmışlar, O ise kapıyı acar açmaz karşısına ateş etmeye başlamıştır ve söz konusu müessif olay meydana gelmiştir. Oğlum anneannesini çok severdi, zaman zaman onda kalır, anneannesi de kendisinde kalırdı. Eşimin kanser tedavisi gördüğü bir ortamda, özensiz ve yanlışlarla dolu yayın ve yorum yapanlara üzüntülerimizi belirtir, yaşadığımız bu zor günlerde ailemizin açısına saygı göstermelerini bekleriz."

Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğünün ön raporuna da yer verilen açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Şüphelinin yapılan ruhsal durum muayenesi sonucunda, mevcut durumun net teşhisi ve kişinin davranışları üzerindeki etkilerinin tespit edilmesi amacıyla CMK 74'e göre Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesinde gözlem altına alınması ve yine gözlem süresi bitiminde şahsın ceza ehliyeti ve diğer hususlarla ilgili kurumdan görüş sorulmasının uygun olacağı yönünde kanaat bildirilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığımızın talebi ve Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla şüphelinin Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesinde 3 hafta süre ile gözlem altına alınmasına ve hakimlik kararına istinaden ilgili sağlık kurumundan gözlem süresinin sonunda şüphelinin TCK'nın 32. Maddesi kapsamında işlediği iddia olunan suçtan dolayı fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayıp algılayamadığı hususunda rapor düzenlenmesinin istenilmesine karar verilmiştir."

'Olayın geçmişi'

Eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener anneannesini öldürdü. Olay, 31 Temmuz akşam saatlerinde Çankaya'da meydana geldi. Bedirhan Şener ile anneannesi Leyla Çetiner arasında, Meneviş Sokak'ta ikamet ettikleri evlerinde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Bedirhan Şener, anneannesi Çetiner'i tabancayla rehin aldı. Bunun üzerine Abdüllatif Şener, sokağa çıkarak durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bedirhan Şener, bu esnada anneannesi Çetiner'i silahla vurarak öldürdü. Şener, polis ekiplerince gözaltına alınırken ambulansla özel bir hastaneye sevk edilen Çetiner ise yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Abdüllatif Şener de bilgisine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eski bakanın oğlu anneannesini öldürdü - Son Dakika

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