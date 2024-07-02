Eski belediye başkanı silahlı kavgada hayatını kaybetti - Son Dakika
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Eski belediye başkanı silahlı kavgada hayatını kaybetti

Rize'nin Ardeşen ilçesinde çıkan silahlı kavgada eski Tunca Belde Belediyesi Başkanı Ahmet Naci Aytemiz hayatını kaybetti. Olay, Merkez Mahallesi, Atatürk Caddesi üzerinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi.

02.07.2024 19:05  Güncelleme: 19:07
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Eski belediye başkanı silahlı kavgada hayatını kaybetti

RİZE - Rize'nin Ardeşen ilçesinde çıkan silahlı kavgada eski Tunca Belde Belediyesi Başkanı Ahmet Naci Aytemiz hayatını kaybetti.

Olay, Merkez Mahallesi, Atatürk Caddesi üzerinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Ardeşen ilçesine bağlı eski Tunca Belde Belediye Başkanı Ahmet Naci Aytemiz ile H.K. isimli şahıs arasında bir iş yerinde tartışma çıktı. Büyüyen tartışma caddeye taşınarak silahlı kavgaya dönüşdü. H.K. isimli şahıs belinden çıkardığı silah ile eski Belediye Başkanı Naci Aytemiz'e ateş etti. Dizlerinin üzerine çöken Aytemiz olay yerinde bulunan bir başka vatandaş tarafından tutulurken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırılan Aytemiz bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili 2 kişi yakalanırken, 1 kişinin daha yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Öte yandan, olayla ilgili Pazar Cumhuriyet Başsavcılığı adli soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

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