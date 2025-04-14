Eski Çalışan Elektrikli Bisikleti Çaldı - Son Dakika
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Eski Çalışan Elektrikli Bisikleti Çaldı

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Adana'da işten çıkarılan bir kişi, tamire gelen elektrikli bisikleti çalıp yakalandı.

14.04.2025 10:46
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Kovulduğu iş yerinden tamire gelen elektrikli bisikleti böyle çaldı

ADANA - Adana'da çalıştığı lastikçiden çıkarılan bir kişi, tamire getirilen elektrikli bisikleti çaldı, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi'ndeki Kıyıboyu Caddesindeki lastikçide meydana geldi. İddiaya göre, U. M. çalıştığı lastikçiden bir süre önce çıkarıldı. Şüpheli, patronuyla konuşmak için eski çalıştığı iş yerine gitti. Burada işe tekrar alınmayacağını öğrenen U.M., S.E'nin lastik tamirine getirdiği elektrikli bisikleti çaldı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. S.E.nin ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi Sümer Mahallesindeki evinde yakaladı. Ancak şüphelinin çaldığı elektrikli bisiklet bulunamadı.

Emniyette ifadesi alınan şüpheli elektrikli bisikleti çaldığını kabul ederken bıraktığı sokağı hatırlamadığını ileri sürdü. Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Adana, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eski Çalışan Elektrikli Bisikleti Çaldı - Son Dakika

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