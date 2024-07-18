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Eski çalıştığı kafede çalışanı bıçakladı

SAMSUN - Samsun'da eski çalıştığı kafede çıkan kavgada çalışanı bıçakla yaralayan şahıs gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi İncesu Yalı Mahallesi'ndeki bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce çalıştığı kafeye giden E.A., burada çıkan kavgada darp edildi. Bu sırada kafe çalışanı Ş.A.'yı bıçakla yaralayan E.A., Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen E.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.