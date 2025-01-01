Eski eşini benzinle yaktıktan sonra ''Sabah aklıma geldi'' diyen zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Eski eşini benzinle yaktıktan sonra ''Sabah aklıma geldi'' diyen zanlı tutuklandı

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Antalya'da motosiklet tamircisi Gürhan Üzer, 21 gün önce boşandığı Pınar Zorlu'nun üzerine benzin döküp ateşe vermişti. Olayın ardından gözaltına alınıp, ifadesinde "Aklımda böyle bir şey yoktu ama sabah aklıma geldi" diyen zanlı Üzer'in tutuklandığı bildirildi.

01.01.2025 13:14  Güncelleme: 13:31
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Antalya'da motosiklet tamircisi Gürhan Üzer, 21 gün önce boşandığı eşi Pınar Zorlu'nun üzerine benzin dökerek ateşe verdi. Olayın ardından gözaltına alınan Üzer tutuklandı.

Olay, dün saat 08.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi İsmet Gökşen Caddesi'nde meydana geldi. Motosiklet tamircisi Gürhan Üzer, 11 Aralık'ta boşandığı Pınar Zorlu'yu takip ederek çalıştığı iş yerine geldi. Motosikletini iş yerinin yakınına bırakan Üzer, Zorlu ile tartışmaya başladı.

ESKİ EŞİNİ ACIMADAN ATEŞE VERDİ

Tartışmanın büyümesi üzerine Gürhan Üzer, yanında getirdiği benzin dolu kovayı Pınar Zorlu'nun üzerine döktü. Üzer, kaçmaya çalışan eski eşini yakalayıp, elindeki çakmağı ateşleyip kaçtı. Pınar Zorlu alevler içinde kalırken, çevredekiler yangın söndürme tüpü ile müdahale etti. İhbarla gelen ekipler, ilk müdahalenin ardından 1 çocuk annesi Pınar Zorlu'yu yanık merkezi olan Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Zorlu, daha sonra Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Eski eşini benzinle yaktıktan sonra 'Sabah aklıma geldi' diyen zanlı tutuklandı

"SABAH AKLIMA GELDİ"

Pınar Zorlu'ya ait ayakkabı, yanan montu ve benzinin konulduğu kova delil olarak toplanırken, polis şüpheliyi 1 saat içerisinde yakaladı. Gözaltına alınan Gürhan Üzer, Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Gürhan Üzer, ilk ifadesinde, "Eski eşim boşandıktan sonra tavırları değişti. Bana çocuğumu göstermiyordu. Bundan dolayı da bugün sabah çalıştığı iş yerinin oraya gittim. Gitmeden önce de akaryakıt istasyonundan benzin aldım. Normalde aklımda böyle bir şey yoktu ama sabah aklıma geldi. Bir süre konuşmaya çalıştım ama tartışınca olayı gerçekleştirdim" dedi.

TUTUKLANDI

Gürhan Üzer, Cinayet Büro Amirliği'ndeki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Üzer, çıkartıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. Pınar Zorlu'nun, eski eşi hakkında daha önce 3-4 kez uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.

Eski eşini benzinle yaktıktan sonra \'\'Sabah aklıma geldi\'\' diyen zanlı tutuklandı
Kaynak: DHA

Motosiklet, Güvenlik, Antalya, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eski eşini benzinle yaktıktan sonra ''Sabah aklıma geldi'' diyen zanlı tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Etirol Orhan:
    bu kadinlar bu gucu nereden aliyor nasil bir zihniyettir ki bir babadan cocugunu saklamak gizlemek gostermemek nedir yaaa simdi adam suclu degilmi kadin sutten cikmis ak kasik sanki 120 132 Yanıtla
  • Kingsman:
    adamın yaptığını kesinlikle tasdik etmiyorum gerekli cezayı da alması gerektiğini düşünüyorum. Ancak, boşanmalardan sonra kadınlardaki özgüven, eşten alınacak intikam için çocuğu kullanıp babaya göstermemek, çocuğun beynini yıkatmak, yalan söyletmek gibi durumlarda kesinlikle bu durum kadar yanlış. 115 37 Yanıtla
  • Eren Ataseyyar:
    Adam ceza alsın ama tahrik indirimli alsın kadınında suçu var yandı diye yapacak bişey yok 45 58 Yanıtla
  • ART BROADWAY:
    Kadınlar gücü eline geçirince erkekleri kullanıp atmak konusunda çok acımasız. Erkek ekonomik olarak gücünü yitirdiği an kadın için biyolojik bir yük olarak gözüküyor. Fakat hesaplar gerçek hayatta her zaman böyle olmuyor. Yaşanacak facianın önünü açıyor. 57 30 Yanıtla
  • monşer null:
    Cani Koca 45 26 Yanıtla
  • mert çelik:
    idam yok rahar rahat yapıyorlar 27 17 Yanıtla
  • Faruk K:
    Çok canice bir olay, ama bu adam neden ruh hastası haline geldi çocuğunun annesini cayır cayır yakacak kadar? Bazen olay şudur: psikoloğa gidersin dersinki eşim beni defalarca aldattı(bu aldatmanın sebebine inmeden sonuca varamazsın). Birde bakıyorsun suçlu aldatılan çıkmış. Şunu kabul edelim millet olarak Boşanma olayını beceremiyoruz. cahiliz intikam gözümüzü kör ediyor, intikam duygusu bütün asıl düşünülmesi gereken meselelerin önüne geçiyor. Bir kadın çocuğunu babasına göstermeme hakkını nereden alır? zaten baba sıkıntılıyla devlet uzaklastirma kararı alır. Eger böyle bir durumda varsa merhumeye Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun katleden vahşiyede gün yüzü göstermesin. 24 12 Yanıtla
  • Fk:
    ALLAH kimseye huzursuzluk vermesin bu olayların yüzde 95 ekonomik sıkınt devlet milete el atmalı ceza evinde besliyeceğine evde besle yardımcı ol cinayetler kavgalar boşanmalar olmasın 12 7 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    ülkede kanun yok adam rahat tabi:) 9 6 Yanıtla
  • Ramazan Demirci:
    Ayşe'de ıygun Fatma'da Allah'ım sonumuzu hayreyleye. 4 4 Yanıtla
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SON DAKİKA: Eski eşini benzinle yaktıktan sonra ''Sabah aklıma geldi'' diyen zanlı tutuklandı - Son Dakika
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