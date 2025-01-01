Eski Eşini Yakan Kocadan 'Pişmanım' İfadesi

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Eski eşinin yanına giderken akaryakıt istasyonundan benzin almış

Eski eşini benzin dökerek yaktı 'Pişmanım' dedi

Eski eşine dehşeti yaşatan kocadan tüyler ürperten ifade:

Sabah yanına giderken akaryakıt istasyonundan benzin aldım, daha önceden aklımdaydı"

Boşandıktan sonra tavırları değişti, çocuğumu bana göstermiyordu"

Sağlık kontrolünden geçirilen eski kocanın ifadesi ortaya çıktı

ANTALYA - Antalya'da 20 gün önce boşandığı eşini üzerine yanıcı madde dökerek yakan eski koca emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı. Gazetecilerin 'Eşinizi neden yaktınız' sorusuna Gürhan Üzer, "Pişmanım" şeklinde cevap verdi.

Bugün sabah 08.20 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi İsmet Gökşen Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, 11 Aralık tarihinde eşinden boşanan Pınar Zorlu (36), çalıştığı işyerine giderken motosiklet ile arkasından gelen eski eşi Gürhan Üzer ile tartışmaya başladı. Bir süre eski eşi ile tartışan Pınar Zorlu, yürümeye devam ederken motosiklet ile arkasından gelen eski eşi genç kadını kovalamaya başladı. Yol üzerinde ki bir binanın arka tarafında sıkıştırdığı eski eşinin üzerine yanıcı bir madde döken Gürhan Üzer, yanında bulunan çakmak ile genç kadını ateşe verdi.

Benzin döküp yaktı, 'Pişmanım' dedi

Alevler içinde kalan ve yardım çığlıkları atan genç kadının imdadına çevredeki vatandaşlar yetişirken, bir esnaf yangın tüpü ile kadının yardımına koşarak müfahale etti. Vücudunda yanıklar oluşan Pınar Zorlu, ihbarla olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından önce yakındaki özel bir hastaneye ardından da Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinden kaçan Gürhan Üzer'in bir süre sonra Uncalı Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Gürhan Üzer adliyeye sevk edildi. Gürhan Üzer gazetecilerin 'eşinizin üzerine benzin dökerek neden yaktınız' sorusuna "Pişmanım, Çocuğumu göstermiyordu, en büyük problem" yanıtını verdi.

"Tavrı değişti, çocuğumu göstermiyordu"

Gürhan Üzer'in emniyetteki ilk ifadesinde eski eşinin boşandıktan sonra kendisine karşı tavırlarının değiştiğini ve çocuğunu göstermediğini belirterek "Konuşmak için sabah çalıştığı iş yerinin oraya gittim. Yolda akaryakıt istasyonundan benzin aldım. Daha önceden aklımdaydı. Tartışınca benzini dökerek eylemi gerçekleştirdim" dediği öğrenildi.