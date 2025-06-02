Eski nişanlısını okul önünde bacağından vurdu! Dehşet anları kamerada - Son Dakika
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Eski nişanlısını okul önünde bacağından vurdu! Dehşet anları kamerada

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Eski nişanlısını okul önünde bacağından vurdu! Dehşet anları kamerada
02.06.2025 16:31
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Eski nişanlısını okul önünde bacağından vurdu! Dehşet anları kamerada
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde Hakan M., sokakta karşılaştığı eski nişanlısı Asel Y.'yi bir ilkokulun önünde tabancayla bacağından vurdu. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, yaralı kadına ilk müdahaleyi okul önünde bekleyen kadın veliler yaptı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Hakan M. (36), sokakta karşılaştığı eski nişanlısı Asel Y.'yi (29) bir ilkokulun önünde tabancayla bacağından vurdu. Saldırı güvenlik kamerasına yansırken, Aysel Y.'nin yardımına çocuklarını almak için bekleyen kadın veliler koştu.

Olay, saat 12.30 sıralarında Cuma Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki İshakpaşa İlkokulu önünde meydana geldi. Hakan M. ve sokakta karşılaştığı eski nişanlısı Asel Y. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Hakan M., Asel Y.'ye tabancayla ateş açtı. Sağ bacağına isabet eden mermiyle kanlar içinde kalan Asel Y. yere düşerken, Hakan M. koşarak uzaklaştı.

Eski nişanlısını okul önünde bacağından vurdu! Dehşet anları kamerada

YARDIMINA VELİLER KOŞTU

Bu arada olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, Hakan M.'nin taksi durağının önünde konuştuğu Asel Y.'ye cebinden çıkardığı tabancayla yakın mesafeden ateş ettiği, yaralanan kadın acı içinde kıvranırken, şüphelinin koşarak kaçtığı görüldü. Saldırının bir ilkokulunun önünde meydana geldiği, Asel Y.'nin yardımını da çocuklarını almak için okul önünde bekleyen velilerin koştuğu da görüntülere yansıdı.

Eski nişanlısını okul önünde bacağından vurdu! Dehşet anları kamerada

İLK MÜDAHALEYİ KADINLAR YAPTI

Asel Y.'ye ilk müdahaleyi, çocuklarını almak için ilkokulun önünde bekleyen kadın veliler yaptı. Bir kadın Asel Y.'nin bacağına tampon yaparken, bir başkası ise güneşten etkilenmemesi için başında şemsiye ile bekledi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alınan Asel Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Bursa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eski nişanlısını okul önünde bacağından vurdu! Dehşet anları kamerada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Mesut YILMAZ:
    Tip, traş her şeyi çağırıyor. 41 1 Yanıtla
  • Ramazan Karadogan:
    kimse kimseyi durup dururken vurmaz tipinden belli sarı tavşanın bunu sepetlediği için vurmuştur. hep kadınlar haklı değil erkekleri hep kötü gördünüz.Dinlemeden yargılamayın derim 7 18 Yanıtla
  • MERT UYSAL:
    Tip herşeyi anlatıyor, Uyumluymuşsunuz halbuki 17 0 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    adam trasi ve tipi faul kiz direkr kirmizi karti cikarmis ama basta arkadas olmamaliydi 4 0 Yanıtla
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