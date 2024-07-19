Eskişehir Çifteler İlçesinde Kasten Öldürme Suçundan Aranan Şüpheli Yakalandı

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Eskişehir Çifteler ilçesinde kasten öldürme suçundan aranan bir şüpheli yakalandı.

Eskişehir Çifteler İlçe Emniyet Müdürlüğü aranan şahıslara yönelik çalışmalar yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde; L.C. isimli şüphelinin kasten öldürme suçundan aranmasının bulunduğu ve ayrıca 7 Yıl 6 Ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi. Yakalanan şüpheli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - ESKİŞEHİR