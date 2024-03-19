Eskişehir\'de 152 şüpheli yakalandı

3.Sayfa

Eskişehir'de araması bulunan 152 şüpheli yakalandı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından belirli tarihleri arasında aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 5 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 36 şahıs, 5 ile 10 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 5 şahıs, 10 yıl ve üzeri hapis cezası ile aranmakta olan 4 şahıs, ifadeye yönelik aranan 107 şahıs olmak üzere, il genelinde toplam 152 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - ESKİŞEHİR