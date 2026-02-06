72 yaşındaki adam çöp evde ölü bulundu

Eskişehir'de 72 yaşındaki alzaymır hastası, tek başına yaşadığı çöp evde ölü bulundu. Yaşlı adamın yaklaşık 10 gün önce öldüğü ve cesedinde çürümeler olduğu tespit edildi.

KOMŞULARI HABER ALAMAYINCA ORTAYA ÇIKTI

Edinilen bilgiye göre, Tepebaşı ilçesi Hasan Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Hasan Polatkan Caddesi üzerindeki bir apartmanın 1. katında tek başına yaşayan alzaymır hastası Hasan Sallarel'den (72) haber alamayan komşuları durumu polise haber verdi.

10 GÜN ÖNCE ÖLMÜŞ

Adrese giden ekipler, çilingir yardımı ile kapıyı açarak daireye girdi. Yaşlı adamı hareketsiz halde yatarken bulan polis ekipleri, şahsın öldüğünü tespit etti. Belediye tabibince yapılan incelemede cesedin yaklaşık 10 günlük olduğu belirlendi.

Öte yandan şahsın evinin çöp ev olduğu ve daha önce de defalarca belediye ekiplerince temizlendiği öğrenildi. Yaşlı adamın çürümeye başlayan cesedi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.