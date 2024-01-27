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Eskişehir'de Aranan 37 Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Eskişehir'de Aranan 37 Şahıs Yakalandı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, aralarında hapis cezası bulunan toplam 37 şahıs yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 11'i hükümlü, 26'sı ise ifadeye yönelik aranmaktadır.

Eskişehir\'de Aranan 37 Şahıs Yakalandı
27.01.2024 - 10:58,
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Eskişehir'de polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda aralarında hapis cezası da bulunan, farklı suçlardan aranan toplam 37 şahıs yakalandı.

Belirli tarihler arasında aranan şahıslara yönelik Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda 2 yıla kadar hapis cezası bulunan 4 şahıs, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 6 şahıs ve 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 1 şahıs yakalandı. Farklı suçlardan toplamda 37 şüpheli çalışmalarda sonucu yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 11' inin hükümlü, 26' sının ifadeye yönelik aranmakta olduğu tespit edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Eskişehir'de Aranan 37 Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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