Eskişehir\'de Aranan 43 Şüpheli Yakalandı

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Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda araması bulunan 43 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı tarafından başlatılan çalışmalar sonrasında 19-26 Şubat 2024 tarihleri arasında 5 yıla kadar hapis cezası bulunan 39 kişi ile 5 ile 10 yıl arası 2, 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 2 şüpheli olmak üzere toplamda 43 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheliler gözaltına alınırken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR