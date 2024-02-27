Eskişehir'de Aranan 43 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Eskişehir'de Aranan 43 Şüpheli Yakalandı

Eskişehir\'de Aranan 43 Şüpheli Yakalandı

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, araması bulunan 39 kişi ile hapis cezası bulunan 2 şüpheli olmak üzere toplamda 43 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheliler gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

27.02.2024 09:36  Güncelleme: 09:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda araması bulunan 43 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı tarafından başlatılan çalışmalar sonrasında 19-26 Şubat 2024 tarihleri arasında 5 yıla kadar hapis cezası bulunan 39 kişi ile 5 ile 10 yıl arası 2, 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 2 şüpheli olmak üzere toplamda 43 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheliler gözaltına alınırken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehir, Jandarma, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Aranan 43 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2024 10:39:07. #1.13#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Aranan 43 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement