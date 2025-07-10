Eskişehir\'de Aşure İkramı Geleneği Devam Ediyor

Eskişehir'in Yeşiltepe mahallesindeki vatandaşlara 10 yıldır düzenli olarak aşure ikram ediliyor.

Mahalle Muhtarı Meryem Kuş Açıkgöz'ün öncülüğünde, mahalle halkının da destek verdiği aşure dağıtım etkinliğini vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Yapılan duaların ardından lezzetli aşureleri tadan vatandaşlar etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

Etkinliğe; Tepebaşı Kaymakamı Saadettin Yücel, Eskişehir İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa Semerci, Tepebaşı AK Parti meclis Üyesi Ahmet Sivri, CHP Meclis üyleri Nazan Öztürk Şahin ve Zehra Zeydan ile Tepebaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Ömer Telli de katıldı. - ESKİŞEHİR