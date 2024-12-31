Eskişehir'de Denetimlerde Aranan 6 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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Eskişehir'de Denetimlerde Aranan 6 Kişi Yakalandı

Eskişehir\'de Denetimlerde Aranan 6 Kişi Yakalandı

Eskişehir'de yapılan denetimlerde 6 kişi yakalanırken, uyuşturucu ve sentetik hap ele geçirildi.

31.12.2024 17:34
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Eskişehir'de Çarşı ve Mahalle Bekçileri tarafından yapılan denetimlerde 6 bin 113 kişi ve 89 araç kontrol edilirken, aranma kaydı bulunan 6 kişi yakalandı. Ayrıca polis ekipleri tarafından kız öğrenci yurtları çevresinde yapılan denetimlerde, bin 147 şahıs ve 292 araç kontrol edildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çarşı ve Mahalle Bekçileri tarafından 24 Aralık ile 30 Aralık tarihleri arasında denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde, 6 bin 113 şahıs ve 89 araç kontrol edildi. Farklı suçlardan aranma kaydı ve farklı sürelerde kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan denetimlerde, 4,10 gram esrar, 25 adet sentetik ecza hap, 0,52 gram bonzai ele geçirildi.

Ayrıca asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekiplerince kız öğrenci yurtları çevresinde denetim yapıldı. Denetimlerde, bin 147 şahıs ve 292 araç kontrol edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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