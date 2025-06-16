Eskişehir\'de Doktorun Şüpheli Ölümü

Eskişehir'de evinde ölü bulunan 58 yaşındaki doktor Savan Günay'ın ölüm nedeni otopsi sonrasında Adli Tıp Kurumuna gönderilen örnekler sonrasında belirlenecek.

Alınan bilgiye göre, İsmetinönü 1 Caddesi üzerinde bir apartmanın ikinci katında oturduğu öğrenilen Antalya'dan emekli 1967 doğumlu 58 yaşındaki Savan Günay isimli doktordan 3 gündür haber alamayan Ankara'daki bir arkadaşı, iki haftada bir eve gelen temizlikçiye haber verdi. Temizlikçinin ihbarı üzerine adrese polis ve çilingir sevk edildi. Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, doktoru yatak odasında hareketsiz halde buldu. Evde hafif kokuların olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Savan Günay'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Doktorun yaptığı incelemenin ardından şüpheli ölüm kaydıyla polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Cenaze, otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan otopside kesici veya delici alet izine rastlanılmazken, alınan bir takım örnekler Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Burada yapılacak incelemenin ardından doktor Günay'ın asıl ölüm sebebinin belirleneceği öğrenildi. - ESKİŞEHİR