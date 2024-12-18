Eskişehir\'de Jandarma Tanıtım Etkinliği

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Eskişehir'de jandarma ekiplerince çok sayıda öğrenciye jandarma birimleri hakkında bilgilendirme ve mesleki tanıtım gerçekleştirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği koordinasyonunda Sarıcakaya İlçesi'nde eğitim gören öğrencilere 'Güvenli Okul Güvenli Gelecek' projesi çerçevesinde jandarma mesleğinin tanıtımı ve bilgilendirme etkinliği gerçekleştirildi. Jandarma tanıtım videosunun izletildiği ve jandarma maskotunun çocuklarla ilgilendiği etkinlikte; jandarmaya bağlı olarak görev yapan Komando, Asayiş, Siber Suçlarla Mücadele ve Olay Yeri İnceleme birimlerinin imkan ve kabiliyetleri sergilendi. Jandarma mesleğinin tanıtımının da yapıldığı etkinlikte, Mihalgazi Trafik Jandarması tarafından trafik kazalarının önlenmesine yönelik eğitim verildi. - ESKİŞEHİR