Eskişehir\'de Kaçak Alkol Operasyonu

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Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan operasyonda çok miktarda kaçak alkol ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince kaçak alkol ürünlerini piyasaya sürmeye çalışan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 kişi yakalanırken, şahısların ev ve araçlarında yapılan aramalarda, 22 şişe kaçak alkol, 18 litre kaçak alkol yapımında kullanılan etil alkol, 88 adet kaçak alkol yapımında kullanılan alkol kiti ve 40 adet boş şişe ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR