Eskişehir'de Kaçak Sigara Operasyonu

Eskişehir'de jandarma ekiplerince, kaçak sigara ticareti yaptığı belirlenen ve aracında bandrolsüz 857 paket sigara ele geçirilen şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı İlçesi'nde bir şüpheli şahsın yasa dışı yollardan temin ettiği kaçak sigaraları müşteri buldukça sattığı öğrenildi. Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerce konuyla ilgili çalışma başlatıldı. Ekiplerin çalışması sonucunda, şahsa ait olduğu tespit edilen araçta yapılan aramada muhtelif markalarda bandrolsüz 857 paket sigara ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen şahıs hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi. - ESKİŞEHİR