Eskişehir\'de Kaçak Sigara Operasyonu

Eskişehir'de jandarma ekiplerince, kaçak sigara sattığı belirlenen ve aracında satışa hazır 5 bin 750 adet makaron ele geçirilen şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Odunpazarı İlçesi'nde 1 şüphelinin yasa dışı yollardan temin ettiği kaçak sigaraları müşteri buldukça sattığı öğrenildi. Konuyla ilgili ekiplerce çalışma başlatıldı. Gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, şahsa ait olduğu tespit edilen araç arandı. Yapılan aramada, naylon poşetler içerisinde satışa hazır, tütünle doldurulmuş 5 bin 750 adet makaron ele geçirildi. Şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi. - ESKİŞEHİR