Eskişehir\'de Kalp Problemi Nedeniyle Ölüm

Eskişehir'de dün evinde ölü bulunan 43 yaşındaki Z.Y.'nin kalp problemi nedeniyle hayatını kaybettiği, tahlil sonuçlarının ise ilerki günlerde çıkacağı öğrenildi.

Olay dün, 71 Evler Mahallesi Yılmazcan Sokak'ta üzerinde bulunan bir apartmanda meydana gelmiş, bahse konu adreste 43 yaşındaki 2 çocuk babası Z.Y., sabah saatlerinde yatağında ölü bulunmuştu. İhbar üzerine olay yerine gelen ve incelemelerde bulunan polis ekipleri şahsın ölümünün şüpheli olduğu belirlendi. Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırılan ve ilk otopsi yapılan Z.Y.'nin kalp problemi nedeniyle hayatını kaybetti belirlendi. Detaylı inceleme ve tahlillerin sonuçların ileriki günlerde belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor. - ESKİŞEHİR