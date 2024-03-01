Eskişehir'de 9 okul servis sürücüsüne 31 bin TL ceza yazıldı - Son Dakika
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Eskişehir'de 9 okul servis sürücüsüne 31 bin TL ceza yazıldı

Eskişehir\'de 9 okul servis sürücüsüne 31 bin TL ceza yazıldı

Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından okul servislerine yönelik gerçekleştirilen trafik denetiminde 315 araç kontrol edilirken 9 okul servisi sürücüsüne 31 bin TL ceza yazıldı. Denetimlerde ayrıca okul servis şoförleri ve rehber personeline trafik eğitimleri verildi.

01.03.2024 12:14  Güncelleme: 12:16
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Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından okul servislerine yönelik gerçekleştirilen trafik denetiminde 315 araç kontrol edilirken 9 okul servisi sürücüsüne 31 bin TL ceza yazıldı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından jandarma sorumluluk bölgesinde okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirildi. 1 Şubat ile 29 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde, 315 adet okul servis aracı kontrol edilirken, kusurlu bulunan 9 okul servis şoförüne 31 bin 69 TL trafik para cezası yazıldı.

Denetimlere ilave olarak okul servis şoförleri ve rehber personeline güvenli öğrenci taşıma kuralları konusunda trafik eğitimleri verildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Eskişehir'de 9 okul servis sürücüsüne 31 bin TL ceza yazıldı - Son Dakika
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