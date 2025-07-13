Eskişehir\'de Park Halindeki Araçta Yangın

Eskişehir'de park halindeki bir otomobilin içerisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Olay, dün saat 15.50 sıralarında Kırmızıtoprak Mahallesi Osmançavuş Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde park halinde bulunan 42 J 2717 plakalı otomobilden henüz bilinmeyen nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden vatandaşlar, 112 Acil Servis'e haber verdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, kapıları açık vaziyette olan otomobilin içerisinde çıkan yangına müdahale etti. Yangın büyümeden kontrol altına alınırken, aracın koltuklarında yanık meydana geldiği görüldü.

Araç içerisinde unutulan yanıcı bir madde nedeniyle çıktığı tahmin edilen yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı. - ESKİŞEHİR