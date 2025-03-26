Eskişehir\'de Protesto Gözaltıları

Eskişehir'de dün akşam protestolara katılan ve sabah polis tarafından gözaltına alınan 14 şahıstan 6'sı mahkemeye sevk edildi.

Dün akşam kentin çeşitli noktalarında özellikle akşam saatlerinde düzenlenen protestolarda gruplar sloganlar eşliğinde, polis kontrolünde yürümüştü. Gruptan 14 kişi sabah saatlerinde polis ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltına alınan 14 şahıstan 8'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken 6'sı mahkemeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR