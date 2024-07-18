Eskişehir'de Rusya uyruklu kadını bıçaklayarak öldüren sanığın davası ertelendi - Son Dakika
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Eskişehir'de Rusya uyruklu kadını bıçaklayarak öldüren sanığın davası ertelendi

Eskişehir'de Rusya uyruklu eşi Elena Samsanova'yı 14 yerinden bıçaklayarak öldüren sanık Atila S.'nin yargılandığı dava, maktule ait cep telefonunun şifresinin kırılamamasından dolayı 3 Ekim'e ertelendi. Sanık, eşinin cep telefonunda kendisini aldattığına dair kanıtların bulunabileceğini iddia etti.

18.07.2024 13:37
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Eskişehir'de Rusya uyruklu eşi Elena Samsanova'yı 14 yerinden bıçaklayarak öldüren sanık Atila S.'nin yargılandığı dava, maktule ait cep telefonunun şifresinin kırılamamasından dolayı 3 Ekim'e ertelendi.

Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi'nde 31 Mart 2023'te meydana gelen olayda Atila S. (50) ile 2 yıllık eşi Rusya uyruklu Elena Samsanova (55) arasında tartışma çıktı. Kıskançlık sebebiyle çıkan tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu Atila S., eşini 8'i ölümcül olmak üzere 14 bıçak darbesiyle öldürdü. Olayın ardından gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Atila S., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın bugün görülen celsesine, tutuklu sanık Atila S. ile taraf avukatları katıldı. Önceki duruşmalarda incelenmesine karar verilen Elena Samsanova'ya ait cep telefonunun, şifresinin kırılamadığı için incelenmesinin gerçekleştirilemediği belirtildi.

"25 yıllık karımı terk edip onunla evlendim"

Mahkeme heyetinden söz alarak kendisini savunan ve eşinin cep telefonunda kendisini aldattığına yönelik mesajların bulunabileceğini, bundan dolayı da şifresinin kırılarak inceleme yapılmasını talep eden Atilla S., "Ben bu olaydan üzgün ve çok pişmanım. Onu çok sevdim. 25 yıllık karımı terk edip onunla evlendim. Beni tahrik edeceğine medeni şekilde konuşsaydı bu şekilde olmazdı. O bana bıçakla saldırdı ben elinden alırken yaralandım. Ben bakmayayım diye telefona şifre koyardı. Ben bu telefonun şifresinin çözülmesini istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Atilla S.'nin elindeki kesikten dolayı Adli Tıp Kurumundan rapor alınmasına ve Elena Samsanova'ya ait cep telefonuna ait operatörden gelecek verilerin beklenmesine karar vererek duruşmayı 3 Ekim'e erteledi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Rusya uyruklu kadını bıçaklayarak öldüren sanığın davası ertelendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de Rusya uyruklu kadını bıçaklayarak öldüren sanığın davası ertelendi - Son Dakika
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