Eskişehir'de SİBERAY Programı Kapsamında Binlerce Kişiye Bilgilendirme Semineri - Son Dakika
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Eskişehir'de SİBERAY Programı Kapsamında Binlerce Kişiye Bilgilendirme Semineri

Eskişehir\'de SİBERAY Programı Kapsamında Binlerce Kişiye Bilgilendirme Semineri

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Mücadele Şube Müdürlüğü, SİBERAY programı çerçevesinde 9 okulda bin 647 öğrenci, öğretmen ve veliye yönelik siber suçların önlenmesi ve farkındalık konularında bilgilendirme seminerleri düzenledi.

28.02.2024 18:33  Güncelleme: 18:35
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Eskişehir'de polis ekipleri, SİBERAY programı çerçevesinde toplam bin 647 öğrenci, öğretmen ve veliye yönelik bilgilendirme semineri düzenledi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Mücadele Şube Müdürlüğünce, SİBERAY programı çerçevesinde 2023-2024 eğitim öğretim yılı içerisinde 9 okulda toplam bin 647 öğrenci, öğretmen ve veliye yönelik "Siber Suçların gerçekleşmeden önlenmesi, maddi/manevi zararlarının en aza indirgenmesi, farkındalık ve bilinçlendirme "konulu bilgilendirme semineri düzenledi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de SİBERAY Programı Kapsamında Binlerce Kişiye Bilgilendirme Semineri - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de SİBERAY Programı Kapsamında Binlerce Kişiye Bilgilendirme Semineri - Son Dakika
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